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Китай ускорит строительство газопровода из Туркмении вместо «Силы Сибири-2»

Китай ускорит строительство газопровода из Туркмении вместо «Силы Сибири-2»

Китай готов сосредоточиться на строительстве трубопровода из Туркменистана вместо развития российской «Силы Сибири – 2», считают авторы Reuters.

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