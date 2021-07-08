Славянская доктринаОбществоГороскоп на 10 июля Гороскоп на 10 июля 2021 Овен С утра Овен наметит для себя тот объем задач, который нужно выполнить в выходной день.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1952 г. 9 А. Смерть собирает свою жатву. Многие уйдут. Оболочки не выдержат напряжения, то есть плоть не в состоянии будет сочетаться с Огнем. Так Огонь явится очистителем. К огненным объятиям подготовляемся постепенно. Решающий фактор – Огонь. Так, каждый явится судьей себе, и окажутся чьи-то вместилища негодными. Меч Космической Справедливости не знает пощады. Но каждый отмерит сам. Не суд, но самоосуждение. «Своим же судом осудятся». Дети Огня приобщатся к Чаше радости, и огненный напиток будет для них напитком радости. Но горе темным. Что спасет их? И где их господин и хозяин? Я Час Мой, грозный, последний Час, Начертил на скрижалях времени, и Рука Владычицы над Делами Моими. В грозной, величественной торжественности занимается Заря Света. Ужас разгонит толпы, и поникнет дух своеволия. Куда денутся они, поправшие Меня и Моих пятою своею. Куда пойдут, где найдут убежище? От края до края сверкнет молния духа. И тогда придут к вам, ибо кто же, как не вы, сможете принять ищущих и прозревших. Получит каждый принесший хотя бы крупицу. Я Дам, но поможете вы. Очувствуйте струи Света, уже победоносно входящие в жизнь.Юрий ИльиновСтратегия национальной безопасности России 2 июля 2021 года президент России Владимир Владимирович Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности В СТРАТЕГИИ говорится о защите традиционных ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ, КУЛЬТУРЫ и ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ. Как неблагоприятные негативные тенденции указаны: пропаганда эгоизма; потребления и наслаждения; насаждения чуждых идеалов и ценностей; заимствования и переноса вестернизации культуры. Открыто сказано, что традиционные русские ценности подвергаются нападкам со стороны США и их союзников, транснациональных корпораций, НПО, религиозных и экстремистских организаций. Фактически Стратегия однозначно отмечает пагубность глобализации в её различных (и особенно – культурной) формах проявления. Также говорится о необходимости укрепления института семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, культурного суверенитета и патриотического воспитания, при этом подчёркивается важность создания необходимой защиты от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия. Показательно, что в прошлой Стратегии от 2015 года говорилось о том, что "возрождаются традиционные российские духовно-нравственные ценности", хотя их размывание тогда было отнесено к угрозам. ***************** А теперь, прочитайте этот же текст, но написанный и составлен с переводом Инородных Слов, звучащий по-Руски. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ по НАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ России 2 июля 2021 года Глава России Владимир Владимирович Путин утвердил новую Деятельность Народной Защиты Стратегия(греч. слово) — это деятельность, охватывающая длительный период времени. В Деятельности говорится о защите традиционных ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ОБРАЗА ЖИЗНИ НАРОДОВ и НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАМЯТИ. Как неблагоприятные действия указаны: распространение ОБРАЗОВ себялюбия — пренебрежение к интересам других людей; расходы на поддержание жизни и получения высшей степени чувствительного удовольствия; попытки принуждения чуждых устремлений и представлений; заимствования и переноса на себя образа Жизни других народов. Открыто сказано, что традиционные руские устремления и представления подвергаются нападкам со стороны США и их союзников, транснациональных корпораций, НПО, религиозных и приверженных к крайним взглядам организаций. Деятельность однозначно отмечает народное самоубийство при стирании культурных особенностей всех Народов. Говорится о необходимости укрепления и сохранение Семейного Союза на основе Нравов Народа, самобытного образа Жизни и ОтчизноЛюбии. Подчёркивается важность создания действенной защиты от внешних устремлений распространения и разрушительного Духовно-Нравственного воздействия. ********************************** В группе, уважительно обсуждай только Тему, никого ни поучай свысока, ни сквернословь, ни оценивай презрительно сказанное, написанное, ни указывай, ни рассуждай гнусно о Личности и участниках группы.Юрий ИльиновClione limacina, или морской ангел, один из самых необычных обитателей холодных вод Северного Ледовитого, субарктического Атлантического и Тихого океанов. Ангелы и черти - это крылоногие моллюски. Морские ангелы, или клионы (Clione limacina), живут преимущественно в холодных водах северных морей, за полярным кругом. Это циркумполярный, то есть обитающий у обоих полюсов, как подо льдами Арктики, так и у берегов Антарктиды, вид. В северном полушарии численность его представителей намного больше. Морской ангел ведет планктонный образ жизни, плавая в толще воды, от мрачных глубин в тысячу и более метров до самой поверхности. Плавать ему помогают широкие уплощенные крылья – когда-то, очень давно, в них превратилась ползательная нога (отсюда и название группы моллюсков – крылоногие). Плавая в толще воды и активно питаясь, клионы довольно быстро дорастают до максимального размера, а это всего-навсего 4–5 сантиметров. После они начинают накапливать съеденное и переваренное в виде подкожных жировых капель, оттого сытый взрослый ангел весь усеян небольшими светлыми точками. https://www.facebook.com/seymur.aliyev.33886305/videos/178825807634397Юрий Ильинов“The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe” В своей книге «Другая сторона монеты: королева, комод и платяной шкаф» Анджела Келли описывает фотосессию, проведенную с Ее Величеством в 2012 году: «В тот день фотограф Барри Джеффри начал объяснять, как будет проходить фотосессия. Через мгновение королева почтительно подняла руку, и Барри немедленно замолчал. «Нет, Барри, вот как мы это сделаем», - сказала она. «Просто держи камеру в движении». И мы начали! Ее Величество заняла позицию перед объективом и начала принимать серию поз, засовывая руки в карманы и вынимая их, кладя их на бедра, имитируя позы профессиональной модели...»Комментировать
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