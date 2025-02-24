Ефимов: новый тоннель Рублево-Архангельской линии строят под Москвой-рекой

При строительстве левого перегонного тоннеля между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща» на Рублево-Архангельской линии метро тоннелепроходческому механизированному комплексу (ТПМК) «Натали» необходимо будет пройти под руслом Москвы-реки на расстоянии порядка 150 метров.