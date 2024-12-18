Азербайджан принял председательство в СВМДА на 2024-2026 годы

Баку, 17 декабря /Синьхуа/ -- Азербайджан официально принял председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии /СВМДА/ на 2024-2026 годы в ходе 7-й встречи министров иностранных дел стран-членов СВМДА, которая состоялась во вторник в онлайн-формате.