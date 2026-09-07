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Царьград

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Эрдоган: ШОС объединяет 4 млрд человек и экономику в $35 трлн

Эрдоган: ШОС объединяет 4 млрд человек и экономику в $35 трлн

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении после заседания кабинета министров отметил значимость Шанхайской организации сотрудничества, насчитывающей 4 млрд человек и экономику в $35 трлн.

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