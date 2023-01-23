Военное обозрение

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Латвийский депутат и военный эксперт: Разочарую тех, кто считает, что у России вот-вот закончится оружие

Латвийский депутат и военный эксперт: Разочарую тех, кто считает, что у России вот-вот закончится оружие

Запасы вооружений у России могут не закончиться в обозримой перспективе. Эту не очень приятную для киевского режима и его западных покровителей тему поднял в интервью латвийской прессе депутат парламента и военный эксперт Игорь Раев – полковник запаса, бывший командующий сухопутными войсками Латвии.

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