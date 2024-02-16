Бауэр: учения НАТО Steadfast Defender – подготовка к вероятному конфликту с РФ

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что крупнейшие за последние десятилетия учения Севароатлантического альянса Steadfast Defender-2024 посвящены подготовке к возможному конфликту с РФ.
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