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Бауэр: учения НАТО Steadfast Defender – подготовка к вероятному конфликту с РФ

Бауэр: учения НАТО Steadfast Defender – подготовка к вероятному конфликту с РФ

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что крупнейшие за последние десятилетия учения Севароатлантического альянса Steadfast Defender-2024 посвящены подготовке к возможному конфликту с РФ.

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Комментарии
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Александр Бабин
Идиоты-а Россия будет смотреть как вы будете обстреливать Россию. Или ответит -что мало не покажется.
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19 час.

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