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Царьград

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Доплаты ко Дню пожилого человека с 1 октября. Сколько добавят - чего ожидать пенсионерам

Доплаты ко Дню пожилого человека с 1 октября. Сколько добавят - чего ожидать пенсионерам

В России ежегодно 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. К этой знаменательной дате в ряде регионов страны предусмотрены единовременные выплаты для пенсионеров.

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