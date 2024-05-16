СИ Цзиньпин оценил отношения Китая и России

Отношения России и Китая выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки и стали эталоном отношений между крупными державами, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.
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