Белорусское мороженное с белорусским драником!

Компания Food Republic, производитель белорусского мороженого под брендом Milk Republic, объявила о скором запуске нового вида мороженого, в состав которого войдут белорусские картофельные оладьи! Компания Food Republic работает на российском рынке мороженого более 10 лет, специализируясь на производстве настоящего сливочного мороженого и пломбира по традиционным рецептам.
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