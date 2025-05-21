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Спорт и диета

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Белорусское мороженное с белорусским драником!

Белорусское мороженное с белорусским драником!

﻿﻿Компания Food Republic, производитель белорусского мороженого под брендом Milk Republic, объявила о скором запуске нового вида мороженого, в состав которого войдут белорусские картофельные оладьи! Компания Food Republic работает на российском рынке мороженого более 10 лет, специализируясь на производстве настоящего сливочного мороженого и пломбира по традиционным рецептам.

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