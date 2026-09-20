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Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» совершенствуют свои навыки в тыловом районе СВО

Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» совершенствуют свои навыки в тыловом районе СВО

Ваш браузер не поддерживает видео. Военнослужащие артиллерийского соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр», ежедневно оттачивают навыки управления ударными FPV-дронами в тыловом районе СВО на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

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