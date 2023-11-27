"Мы кормить ее семейку не собираемся!": Российские олигархи вынесли Пугачевой окончательный вердикт

серый777 котов

А по своей сути .это всё простая шелупень. с типа мужьями пидарасами и сами лезбиянки!50 Лямов за эту старуху. не ужели али или олигархи такая дурни и стебахнутые у нас!Лучше деиям в детские дома и приюты подарков сделать . чем всю эту шелупень кормить