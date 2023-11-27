"Мы кормить ее семейку не собираемся!": Российские олигархи вынесли Пугачевой окончательный вердикт

Интересная жизнь с Vera Star Фото: moslenta.ru Бывшая примадонна российской эстрады, исполнительница хита "Миллион алых роз" Алла Борисовна Пугачева, стала настолько токсичной, что даже рублевские олигархи, которым по большому счету наплевать на то, что там думает презренный плебс, не хотят её видеть на своих закрытых мероприятиях.
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