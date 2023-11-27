Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 774 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • igor laptev
    наша задача встроиться в этот процесс максимально регулирующими (даёшь русский золотой миллиард!)Мир пока не го...
  • Анатолий Витушкин
    Все разговоры будем начинать при выходе ВС РФ к Львову.Поэтому они из ВС...
  • Миша Потапов
    Сколько должны страны ЕС друг другу???? И от куда такая стоимость евро??? он , как и бакс не стоит той бумаги на кото...Мир пока не го...

"Мы кормить ее семейку не собираемся!": Российские олигархи вынесли Пугачевой окончательный вердикт

"Мы кормить ее семейку не собираемся!": Российские олигархи вынесли Пугачевой окончательный вердикт

Интересная жизнь с Vera Star Фото: moslenta.ru Бывшая примадонна российской эстрады, исполнительница хита "Миллион алых роз" Алла Борисовна Пугачева, стала настолько токсичной, что даже рублевские олигархи, которым по большому счету наплевать на то, что там думает презренный плебс, не хотят её видеть на своих закрытых мероприятиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
серый777 котов
А по своей сути .это всё простая шелупень. с типа мужьями пидарасами и сами лезбиянки!50 Лямов за эту старуху. не ужели али или олигархи такая дурни и стебахнутые у нас!Лучше деиям в детские дома  и приюты подарков сделать . чем всю эту шелупень кормить
Ответить
15 час.
TA
Tchernichova Aneta
посмотришь на фото в этой статье она настоящая шлюха!сколько 78 лет! Так немного уважение к людям надо иметь а не показывать свои дряхлые ноги!
Ответить
12 час.
k
kraft54
старая блядь берега попутала
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх