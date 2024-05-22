Цены замерли: в апреле в Челябинской области зафиксировали отрицательную инфляцию

Индекс потребительских цен на Южном Урале незначительно снизился. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области индекс потребительских цен на все товары и услуги в апреле по сравнению с мартом текущего года составил 99,9%.
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