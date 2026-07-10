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«Динамо» обменяло Зинченко в «Ладу» на денежную компенсацию. Клуб из Москвы получит 5 млн рублей («Сила спорта»)

Форвард « Динамо » Иван Зинченко продолжит карьеру в «Ладе». Как сообщает «Сила спорта», московский клуб обменял нападающего на денежную компенсацию в 5 млн рублей.

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