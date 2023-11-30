Многодетная семья Кондратковых из Уссурийска стала лучшей в России

Только что Министерство труда Приморья объявило новость, что уссурийская многодетная семья Кондратковых признана победителем федерального этапа Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Многодетная семья".
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