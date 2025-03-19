Ангела из Оптиной пустыни отправят в космос

Куколка покажет период наступление периода невесомости в космосе. Идея связана сразу с несколькими событиями: 60-летием первого выхода человека в космос, днем возвращения Крыма в Россию, а также похоронами старца Илия, когда тысячи людей потянулись в Оптину пустынь проститься с нимАнгелок, сделанный в Оптиной пустыни Калужской области, полетит в космос.