18 градусов и никаких насекомых: условия в новых модульных лагерях

По проекту, инициированному спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и поддержанному президентом, в детских лагерях построили 89 быстровозводимых жилых модулей на 4500 человек, а в этом году создадут еще 59 корпусов на три тысячи мест, отремонтируют 29 столовых и девять медицинских блоков.