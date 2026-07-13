Россиянам назвали условия покупки загородного дома на маткапитал

Российские семьи могут потратить маткапитал на покупку загородного дома. Однако это допустимо только при соблюдении важного условия — покупаться должна строго та недвижимость, которая подходит для круглогодичного проживания, объяснил RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.