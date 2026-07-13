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Россиянам назвали условия покупки загородного дома на маткапитал

Россиянам назвали условия покупки загородного дома на маткапитал

Российские семьи могут потратить маткапитал на покупку загородного дома. Однако это допустимо только при соблюдении важного условия — покупаться должна строго та недвижимость, которая подходит для круглогодичного проживания, объяснил RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

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