Афера, о которой напишут в учебниках: Крис Робертс собрал на Star Citizen $700 миллио...

Афера, о которой напишут в учебниках: Крис Робертс собрал на Star Citizen $700 миллионовКампания по сбору средств на разработку ММО-долгостроя Star Citizen достигла очередной вехи: 5,24 миллиона звездных немамонтов граждан и свыше $700 миллионов в кубышку Криса Робертса бюджет проекта.