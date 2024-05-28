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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Афера, о которой напишут в учебниках: Крис Робертс собрал на Star Citizen $700 миллио...

Афера, о которой напишут в учебниках: Крис Робертс собрал на Star Citizen $700 миллио...

Афера, о которой напишут в учебниках: Крис Робертс собрал на Star Citizen $700 миллионовКампания по сбору средств на разработку ММО-долгостроя Star Citizen достигла очередной вехи: 5,24 миллиона звездных немамонтов граждан и свыше $700 миллионов в кубышку Криса Робертса бюджет проекта.

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