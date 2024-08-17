Сырский доложил своему хозяину о ходе операции в Курском приграничье

Главком ВСУ Сырский доложил главе генштаба США о ситуации на фронте. В ходе разговора проинформировал генерала Чарльза Брауна об изменениях в оперативно-стратегической обстановке и обсудил текущие и наиболее критические потребности ВСУ в вооружении и военной технике.