В России признали имитацию выдоха в алкотестер отказом от освидетельствования

Появился прецедент с лишением прав за попытку обмануть алкотестер.В соответствии с решением Верховного суда России, водитель, неоднократно имитирующий выдох при проведении теста на содержание алкоголя в крови, может быть признан не прошедшим медицинское освидетельствование и лишён права управления транспортным средством.