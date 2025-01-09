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Царьград

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В России признали имитацию выдоха в алкотестер отказом от освидетельствования

В России признали имитацию выдоха в алкотестер отказом от освидетельствования

Появился прецедент с лишением прав за попытку обмануть алкотестер.В соответствии с решением Верховного суда России, водитель, неоднократно имитирующий выдох при проведении теста на содержание алкоголя в крови, может быть признан не прошедшим медицинское освидетельствование и лишён права управления транспортным средством.

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