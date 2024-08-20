На Мосбирже за январь-июль прошло 10 IPO и 3 SPO на сумму 79 млрд рублей

На Мосбирже за январь-июль этого года прошло 10 первичных (IPO) и 3 вторичных (SPO) публичных размещения акций на сумму 79 млрд рублей, сказала в интервью РИА Новости директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова.
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