На Мосбирже за январь-июль прошло 10 IPO и 3 SPO на сумму 79 млрд рублей

На Мосбирже за январь-июль этого года прошло 10 первичных (IPO) и 3 вторичных (SPO) публичных размещения акций на сумму 79 млрд рублей, сказала в интервью РИА Новости директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова.