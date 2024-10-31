IX Международный этнографический диктант в Ноябрьске

Сегодня в Ноябрьске стартует международная образовательная акция "Большой этнографический диктант". Принять участие в этом мероприятии могут все желающие, независимо от возраста, уровня образования, вероисповедания или национальности.
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