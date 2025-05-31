«Я был причастен к вылету клуба из РПЛ и хотелось исправить ситуацию»

Футбольный клуб «Сочи» возвращается в РПЛ после прошлогоднего вылета. На этой неделе финишировавший пятым в первой лиге южный коллектив стал сильнейшим в переходных матчах с занявшим 13-е место в премьер-лиге «Пари Нижний Новгород».