Водитель Mercedes «накатал» штрафов на 7 миллионов тенге

Недобропорядочные водители «накатали» штрафов на 37 миллионов тенге в южной столице. Как сообщили в департаменте полиции мегаполиса, лидером в списке разоблаченных неплательщиков штрафов водитель автомашины марки Mercedes с иностранным учетом.
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