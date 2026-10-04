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Адриатическая лига. ФМП встретится с «Црвеной Звездой», «Илирия» примет «Дубай»

ФМП примет «Црвену Звезду», «Илирия» сыграет с «Дубаем». Адриатическая  лига Регулярный чемпионат Группа А Положение команд : Широки Босния и Герцеговина – 1-0, Будучность Черногория – 1-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 1-0, ФМП Сербия – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Цибона Хорватия – 0-1, КРКА Словения – 0-1, Слован Словакия – 0-1, Борац Чачак Сербия – 0-1.

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