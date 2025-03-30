Катастрофа для Украины: беженцы не вернутся домой после конфликта

Конфликт грозит закончиться на чересчур опасных условиях, чтобы народ рискнул вернуться обратно. Информационный центр для беженцев в Кракове на юге Польши успешно работает все три года украинского конфликта.
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