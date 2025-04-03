Назван район Москвы, где в марте новостройки подешевели почти на 21%

Котловка стала первой в рейтинге районов в Москве по снижению цен на новостройки В марте этого года первичное жилье заметнее всего подешевело в районах Котловка, Южное Тушино и Фили-Давыдково В марте 2025 года Котловка стала лидером в рейтинге районов Старой Москвы по темпам снижения средней цены 1 кв.