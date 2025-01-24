Два рейса, направляющиеся в Казань из Шарм-эль-Шейха, перенаправлены в Самару и Уфу

В утренние часы аэропорт Казани временно не осуществляет приём и отправку воздушных судов. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе аэропорта, два рейса, направляющиеся в Казань из Шарм-эль-Шейха, по решению командиров экипажей, были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Уфу.