Два рейса, направляющиеся в Казань из Шарм-эль-Шейха, перенаправлены в Самару и Уфу

В утренние часы аэропорт Казани временно не осуществляет приём и отправку воздушных судов. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе аэропорта, два рейса, направляющиеся в Казань из Шарм-эль-Шейха, по решению командиров экипажей, были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Уфу.
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