Совфед на год продлил переход новых регионов на ОСАГО

Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям продлят переходный период для внедрения обязательного страхования гражданской ответственности автомобилиста (ОСАГО) до 31 декабря 2024 года.
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