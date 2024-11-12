5D-кинотеатр для помощи в выборе специальности открылся в центре «Профессии будущего»

В центре «Профессии будущего» открылся первый в России иммерсивный профориентационный кинотеатр. Это интерактивное пространство, где старшеклассники могут погрузиться в мир актуальных профессий и определиться со своей будущей специальностью.
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