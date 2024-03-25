Основная часть люксовых брендов осталась работать в России

Большая часть международных люксовых брендов (73%) продолжают работать в стране, при этом 46% из оставшихся завозят в Россию новые коллекции (Giorgio Armani, Valentino, Chloe, Brioni, Balmain, Kiton), пишет Forbes со ссылкой на IBC Real Estate.
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