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За рулем

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«Чудеса» автопрома: машина российская, наполнение — китайское

«Чудеса» автопрома: машина российская, наполнение — китайское

Стало известно, что основные компоненты и узлы российского компактного электромобиля Атом, разрабатываемого стартапом «Кама», будут производить в сотрудничестве с китайскими компаниями или закупать в Китае.

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Комментарии
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Астон Мартин
Нет выпуска  запчастей ,  зато у нас много магазинов , построенных на месте бывших предприятий , выпускающих ранее автомобильную продукцию , у нас еще любят хвалится достижениями , а бывшие республики уже обогнали по индустриализации автомобильной продукцией и приходится закупать у них , а в советское время на экспорт машины поставлялись в ту же германию и британию с испанией...рыночные реформы и их последствия ...🥸
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