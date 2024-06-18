Стало известно, что основные компоненты и узлы российского компактного электромобиля Атом, разрабатываемого стартапом «Кама», будут производить в сотрудничестве с китайскими компаниями или закупать в Китае.
«Чудеса» автопрома: машина российская, наполнение — китайское
Комментарии
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Астон Мартин
Нет выпуска запчастей , зато у нас много магазинов , построенных на месте бывших предприятий , выпускающих ранее автомобильную продукцию , у нас еще любят хвалится достижениями , а бывшие республики уже обогнали по индустриализации автомобильной продукцией и приходится закупать у них , а в советское время на экспорт машины поставлялись в ту же германию и британию с испанией...рыночные реформы и их последствия ...🥸
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