Певица Чичерина провела концерт в зоне СВО как альтернативу вечеринке Ивлеевой

Российская певица Юлия Чичерина выступила перед военными ВС РФ в зоне спецоперации. Концерт артистка охарактеризовала как альтернативу нашумевшей «голой» вечеринке, которую устроила телеведущая Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор».
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