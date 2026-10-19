«Император Александр II принимает хлеб-соль от крестьян на Петровской площади», 1861 г. Художник: А. КившенкоВесенний Петербург художника-живописцаКартины Василия Липака наполнены атмосферой тихой, почти акварельной нежности весеннего города, где игра света на фасадах, цветущая сирень, отражения в воде и преобладание голубых и зелёных оттенков создают ощущение свежести и лирического настроения, словно город только просыпается после долгой зимы.