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Регионы России

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США призвали Россию освободить осуждённого американца Роберта Гилмана

США призвали Россию освободить осуждённого американца Роберта Гилмана

Администрация Соединённых Штатов Америки обратилась к российской стороне с просьбой освободить американского гражданина Роберта Гилмана, осуждённого в России за применение насилия в отношении представителя власти.

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