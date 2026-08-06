США призвали Россию освободить осуждённого американца Роберта Гилмана

Администрация Соединённых Штатов Америки обратилась к российской стороне с просьбой освободить американского гражданина Роберта Гилмана, осуждённого в России за применение насилия в отношении представителя власти.
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