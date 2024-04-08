Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Михаил Федоров
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"Они этого не делали. Их били и заставили признаться": Что на самом деле таджики думают о теракте в "Крокусе" и что у них изменилось

"Они этого не делали. Их били и заставили признаться": Что на самом деле таджики думают о теракте в "Крокусе" и что у них изменилось

Интересная жизнь с Vera Star После чудовищной трагедии в Красногорске, Минтруд Таджикистана тут же поспешил заявить о том, что таджики начали массово покидать Россию.

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Комментарии
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виктор климахин
Этого  и  стоило  ожидать    эти  шакалы   стали   национальными  героями    и   их  ставят   в  пример   Чтоб   другие  черножопые   чурки   шакалы   басмачи   вели   отстрел  Россиян   как  на  охоте   на  дичь   и  это  только  начало   от  ишаков     ВЫХОД   ОДИН  УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ  ЧУРОК    ШАКАЛОВ  БАСМАЧЕЙ  КАК  УГРОЗУ   РОССИЯНАМ   И   РОССИИ
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17 мин.
Анатолий Зотов
Мне всё равно кто стрелял, кто убегал, какая национальность.  Должно быти по закону. Нет регистрации, нелегал - домой, если не преступник. Преступник - тюрьма.
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2 мин.
ЕА
Евгений Алексеенко
Эту саранчу надо гнать обратно в Азию иначе будет плохо в стране
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42 сек.

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