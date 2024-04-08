виктор климахин

Этого и стоило ожидать эти шакалы стали национальными героями и их ставят в пример Чтоб другие черножопые чурки шакалы басмачи вели отстрел Россиян как на охоте на дичь и это только начало от ишаков ВЫХОД ОДИН УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ КАК УГРОЗУ РОССИЯНАМ И РОССИИ