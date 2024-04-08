"Они этого не делали. Их били и заставили признаться": Что на самом деле таджики думают о теракте в "Крокусе" и что у них изменилось

Интересная жизнь с Vera Star После чудовищной трагедии в Красногорске, Минтруд Таджикистана тут же поспешил заявить о том, что таджики начали массово покидать Россию.
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