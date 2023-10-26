Forbes: «Яндекс» оценен в $5,5 млрд с учетом дисконта для сделки по разделению

Контрольный пакет российского «Яндекса» в рамках сделки по разделению российского и международного бизнеса может перейти консорциуму инвесторов, каждый из которых получит примерно 7,3%, пишет Forbes со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии