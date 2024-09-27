Ignio.com Лев. Еженедельный общий гороскоп за 30 сентября - 6 октября

Ситуация, которая сложится на этой неделе, может спровоцировать вас на спор с коллегами или друзьями, постарайтесь философски отнестись к нему и превратить его в увлекательную беседу, а не в выяснение отношений.
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