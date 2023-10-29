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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Нельзя жить только в моменте! Практикуйте осознанность и ставьте цели

Быть настоящим и жить в настоящем моменте — это фразы, которые мы все слышали. Но насколько важно научиться жить без постоянного размышления о будущем? Некоторые люди считают, что фокусировка только на настоящем делает нас целостными и осознанными, но другие эксперты, к которым отношусь и я, уверены, что без планирования будущего мы теряем свое направление и… Читать далее Нельзя жить только в моменте! Практикуйте осознанность и ставьте целиБыть настоящим и жить в настоящем моменте — это фразы, которые мы все слышали.

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