Военно-политический аналитик Яков Кедми поделился своим мнением о новом законе, принятом Эстонией, который позволяет вооружённым силам страны атаковать гражданские суда в Балтийском море в случае угрозы критической инфраструктуре.
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