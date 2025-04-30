Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Кедми: Эстония может поплатиться территорией из-за угроз России

Кедми: Эстония может поплатиться территорией из-за угроз России

Военно-политический аналитик Яков Кедми поделился своим мнением о новом законе, принятом Эстонией, который позволяет вооружённым силам страны атаковать гражданские суда в Балтийском море в случае угрозы критической инфраструктуре.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Если бы покушение на Гитлера свершилось, то сколько бы жизней было бы спасено! А сегодня Клоун ежедневно убивает русских, а Путин даёт ему гарантию на жизнь - это как можно оценить.
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