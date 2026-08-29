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Позитив для оптимистов

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Англичане подсказали России, по каким британским базам нужно нанести удары

Англичане подсказали России, по каким британским базам нужно нанести удары

  Заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой и главы МИД Сергея Лаврова о возможных последствиях строительства Великобританией военных заводов по производству крылатых ракет Storm Shadow на территории Украины расставили все точки над «i».

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Новый комментарий от пользователя
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Игорь Максаков

Разговоры. Никто не будет наносить туда удары, ибо у наших господ высокого разлива, там учатся дети, как наши преподаватели на всех уровнях видимо не "соответствуют" статусу своей деятельности, там и родственники живут, там совместные предприятия по выкачке нефти из недр России, да и других полезных ископаемы, а нам что остаётся? Тарифы на все энергоносители, дефицит и неподъёмная оплата всего, что нужно просто для жизни, а не ради понтов, платное образование и медицина, и так далее по списку. Потому, это всё бла-бла-бла!