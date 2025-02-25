Слова Лаврова вскрыли истинные чувства России к Китаю: В Пекине не на шутку удивлены — Sohu

СТ

Сергей Туренко

Россия ведет ровно так, как ведет себя Пекин. Работает с Россией только по тем вопросам по которым у него есть национальный интерес и исключительно со своей выгодой с учетом невыгодного положения России и давления со стороны наглосаксов и ПИНДОСов.