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Новости Липецка

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В Минобороны рассказали о сбитых ночью над Липецкой областью дронах в числе 239 БПЛА

В Минобороны рассказали о сбитых ночью над Липецкой областью дронах в числе 239 БПЛА

Минобороны РФ сообщило о перехвате 239 украинских беспилотников за ночь, всего за сутки уничтожено 715 БПЛА и восемь крылатых ракет «Фламинго».

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