Охлобыстин: Ефремов может выйти по УДО через полтора-два месяца

"Миша посчитает своим долгом в культурном плане вернуть обществу то, что обязан", сказал Охлобыстин Актер Михаил Ефремов в марте сможет подать заявку на выход из колонии условно-досрочно и в случае одобрения выйти на свободу уже через полтора-два месяца.
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