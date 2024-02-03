Охлобыстин: Ефремов может выйти по УДО через полтора-два месяца

"Миша посчитает своим долгом в культурном плане вернуть обществу то, что обязан", сказал Охлобыстин Актер Михаил Ефремов в марте сможет подать заявку на выход из колонии условно-досрочно и в случае одобрения выйти на свободу уже через полтора-два месяца.