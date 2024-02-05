Святослав Коваленко подерется с "Ирландцем" на "Бойцовском клубе РЕН ТВ"

Российский блогер и боец поп-MMA Святослав Коваленко подерется с Владимиром "Ирландцем" Полозовым, их поединок станет со-главным событием турнира суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ", который состоится 16 февраля.
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