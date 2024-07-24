«Приобретали каждый шаг кровью» Русские мушкетерыОбщая ситуацияВ ходе кампании 1771 года 2-я русская армия под командованием князя Василия Долгорукова вошла в Крым.
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«Приобретали каждый шаг кровью» Русские мушкетерыОбщая ситуацияВ ходе кампании 1771 года 2-я русская армия под командованием князя Василия Долгорукова вошла в Крым.
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