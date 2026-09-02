Сестра Арсения Ерошевича после суда над его убийцами: «На пожизненное!»

Летом прошлого года группа мужчин жестоко избила 20-летнего Арсения Ерошевича. Футболист получил тяжелые травмы и скончался в реанимации.
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