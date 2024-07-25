ВСУ обстреляли две многоэтажки в Шебекино, погиб один человек. Фото © Telegram/Настоящий Гладков ВСУ снова обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате погиб один человек, ещё двое мирных жителей пострадали.
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