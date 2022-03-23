Виктор Файзулин: «Не хочется, чтобы чемпионат России стал междусобойчиком. Надеюсь, санкции снимут как можно быстрее»

Виктор Файзулин прокомментировал отстранение российских команд от международных турниров. – Вы как человек, выступавший на чемпионате мира, можете сказать, чего лишилась сборная России из-за наложенных ФИФА санкций? – Это потеря для всех: болельщиков, переживающих за сборную, пацанов, не имеющих возможности сыграть на чемпионате мира.